Da Gudmundsson a Kean: le Nazionali allungano le vacanze

I giocatori viola in Nazionale

Per loro il rientro dalle vacanze sarà posticipato di almeno dieci giorni rispetto all'inizio delle operazioni di ritiro al Viola Park. Stiamo parlando dei sei nazionali (sette contando anche Bianco dopo il prestito a Monza, otto se si considera pure Kean tuttavia andato ko) che al termine della stagione con la Fiorentina hanno preso (o prenderanno) parte agli impegni con le rispettive Selezioni.

Il bilancio ad oggi è stato piuttosto positivo, se si considera che più o meno tutti hanno fornito discrete prestazioni: Ranieri ha esordito con la Nazionale maggiore fornendo con la Moldova una prova di sostanza (con tanto di traversa iniziale e infortunio finale), Gudmundsson ha messo a referto un assist nell'amichevole con la Scozia vinta 3-1 (mentre ieri era impegnato con l'Irlanda del Nord) mentre di Gosens e Pongracic si segnalano rispettivamente 31' in Nations League con il Portogallo (oltre alla panchina nel test con la Francia) e 90' nel 7-0 contro Gibilterra. 180' da spettatore per Richardson nelle amichevoli del Marocco con Tunisia e Benin mentre da oggi l'attesa sarà tutta per l'Under-21 azzurra che debutterà nell'Europeo di categoria con la Romania: osservati speciali il già citato Bianco e Ndour. Lo scrive la Nazione.