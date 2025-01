Da Gosens a Ranieri: la difesa della Fiorentina non è più la stessa

La difesa della Fiorentina , un tempo punto di forza, è diventata un problema. Con 21 gol subiti in 18 partite, la squadra è scesa dal secondo al quinto posto per solidità difensiva in Serie A. Se nelle prime 15 giornate aveva concesso solo 10 reti, nelle ultime quattro ne ha incassate 8, peggiorando la media e contribuendo al calo in classifica.

A influire sono un calo fisico e mentale: Gosens non è in forma, come dimostrano le recenti panchine, e il capitano Ranieri ha commesso errori decisivi su almeno tre gol. Il club punta su correttivi, tra cui l’assetto a tre difensori rispolverato contro il Napoli e l’arrivo di Valentini e, probabilmente, Pablo Marí. Tuttavia, è urgente identificare le cause di questa regressione per invertire la rotta. Lo riporta la Nazione.