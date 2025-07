Da Gosens a De Gea: Pioli riparte dalla forza dello spogliatoio

La nuova stagione della Fiorentina ripartirà da due certezze assolute: David De Gea e Robin Gosens. Entrambi arrivati un anno fa, si sono imposti come pilastri non solo per il rendimento in campo, ma anche per carisma, esperienza e capacità di fare gruppo. Stefano Pioli, che tornerà ad allenare i viola, potrà contare su di loro per costruire uno spogliatoio solido e unito, in pieno stile "piolista". De Gea ha superato le turbolenze post-campionato legate a un possibile addio: la società ha esercitato il rinnovo fino al 2028, raddoppiandogli l’ingaggio. Il portiere spagnolo, rilanciato ai massimi livelli, sarà affiancato dal giovane Martinelli, in un tandem equilibrato e stimolante.