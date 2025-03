Da Gomez a Batistuta: l’abbraccio dei campioni a Giuseppe Rossi

Il Franchi si è riempito di emozione per il Pepito Day, la partita d’addio di Giuseppe Rossi. In campo, tanti ex compagni e campioni del passato viola, suddivisi tra la Fiorentina e il Pepito Team, con protagonisti come Toldo, Batistuta, Toni, Frey, Godin, Ilicic e De Rossi. Un’occasione speciale per salutare un giocatore che ha lasciato un segno profondo nei tifosi, tra malinconia e gioia.