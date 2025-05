Riflessioni in corso in casa Fiorentina per il futuro di Albert Gudmunsson

In vista di un’estate di possibili cambiamenti, il futuro di Albert Gudmundsson è incerto. L'attaccante ha dichiarato di volere restare, ma ha sottolineato che non dipende da lui. Arrivato con un accordo di prestito da 8 milioni, con un riscatto di 17 milioni non obbligatorio, Gudmundsson ha deluso per via degli infortuni e di una scarsa incisività rispetto al suo periodo al Genoa. Inoltre, pesa ancora un processo legale in Islanda.