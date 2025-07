Da Ferrari a Pradè. Nazione: “Il rapporto di Stefano Pioli con la dirigenza”

Il ritorno di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina è stato accompagnato da un’evidente carica emotiva. Il neo mister viola si è presentato in tarda mattinata ai cancelli del Viola Park e per lui è stato come non essere mai andato via. O meglio, mai andato via da Firenze e da quelle persone che ha ritrovato, anche nella sua seconda versione fiorentina, come Alessandro Ferrari, ora direttore generale, all'epoca responsabile della comunicazione. Ruolo diverso che non ha certo cambiato il rapporto tra i due. Anzi. Con Daniele Pradè si sono solo sfiorati, ma entrambi hanno qualcosa in comune, oltre una stima reciproca: sono ritornati a Firenze, dopo essere stati altrove.