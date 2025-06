Da De Gea a Martinelli, passando per Terracciano: il piano per la porta viola

La Fiorentina ha già deciso: David De Gea sarà il portiere titolare per i prossimi tre anni, una scelta voluta con fermezza dalla dirigenza. Dietro di lui, però, la situazione è più complessa e in evoluzione.

Pietro Terracciano, con un contratto in scadenza nel 2026, probabilmente lascerà la squadra senza rinnovo. In crescita c’è invece Tommaso Martinelli, giovane talento del vivaio, che potrebbe restare a Firenze per fare il secondo portiere, anche se si valuta la possibilità di un prestito per fargli fare esperienza. La decisione finale dipenderà anche dal parere del nuovo allenatore Stefano Pioli.