Da De Gea a Fagioli, non ci si ferma mai: c’è tanta voglia di Fiorentina

De Gea, Fagioli, ma non solo. Tutti ad allenarsi

Redazione VN 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 07:26)

In vista dell’inizio del ritiro della Fiorentina il 14 luglio, Stefano Pioli ha dedicato le ultime settimane a contattare personalmente tutti i giocatori che faranno parte della prima fase della preparazione al Viola Park. Una scelta precisa, quella del nuovo tecnico viola, volta a trasmettere un messaggio di fiducia e coinvolgimento sia ai titolari sicuri, sia ai giovani in rientro dai prestiti o alle cosiddette “meteore” con futuro incerto. Questo approccio diretto ha già prodotto risultati concreti, con molti calciatori che hanno deciso autonomamente di iniziare ad allenarsi in anticipo.

David De Gea, ad esempio, ha pubblicato sui social le immagini delle sue intense sedute individuali in Spagna, segno di grande motivazione. Stesso discorso per Nicolò Fagioli, già operativo al Viola Park, dove ha ripreso confidenza con il campo. Questi segnali, visibili anche online, testimoniano la voglia del gruppo di farsi trovare pronto per il nuovo corso guidato da Pioli. L’allenatore, insomma, ha messo in moto un processo di responsabilizzazione e partecipazione attiva, fin dal pre-ritiro.

Anche altri giocatori hanno voluto mostrare il proprio impegno, condividendo foto e video delle sessioni di allenamento svolte individualmente. Antonin Barak, nonostante l’ultima stagione in prestito al Kasimpasa, è stato notato per l’uso del materiale tecnico ufficiale della Fiorentina. Matias Moreno e Lucas Beltran, entrambi con un futuro ancora da definire, si sono affidati invece al preparatore Simone Lorieri per farsi trovare in forma. L’approccio comune è chiaro: la nuova Fiorentina vuole partire forte, anche prima del fischio d’inizio. Lo scrive la Nazione.