Da “braccetto” a centrale: Pongracic è rinato. E il rosso di Parma è un ricordo

Sia nel secondo tempo col Leicester, ma soprattutto nel match contro il Nottingham Forest, l’ex Lecce ha mostrato di trovarsi perfettamente a suo agio in mezzo fra Comuzzo e Ranieri. Oltre ad aver evidenziato una buona forma fisica per questo momento della preparazione, Pongracic ha comandato con personalità la linea, coordinando i movimenti e risultando quasi perfetto sia in anticipo che nei duelli. Ma l’arma in più che Pioli vuole sfruttare è la grande facilità con cui il classe ‘97 si sgancia e parte in avanti con la palla al piede. Una risorsa in più che sarà utile, come nella sfida di tre giorni fa, quando Fagioli (o chi per lui) si troverà marcato stretto per tutta la partita, con uno o più uomini addosso a limitarne la costruzione del gioco. Meccanismi che Marin Pongracic sta perfezionando giorno dopo giorno in questo ritiro estivo. Anche perché da sempre conosce una sola strada per migliorare: il lavoro quotidiano. Chi lo vede da vicino racconta infatti di un ragazzo dotato di grande dedizione e professionalità, oltre a una notevole statura culturale, in barba ai fastidiosi cliché sui giocatori di calcio. Un calciatore capace di mettersi in discussione per cercare sempre di migliorarsi. Tant’è che, durante la stagione, è sempre stato fra gli ultimi a lasciare il Viola Park. Mentalità lavorativa che ha sviluppato nelle esperienze in grandi club durante la sua carriera e che lo hanno portato anche a giocare la Champions League con il Borussia Dortmund. E adesso Pongracic è pronto a rimettersi in discussione in una rinascita che lo ha riportato al centro della difesa. E quel rosso col Parma sembra oggi lontano un secolo.