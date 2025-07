Da Bologna: “Sartori e Italiano su Mandragora. A Firenze sono preoccupati”

Rolando Mandragora è finito nel mirino del Bologna , che punta a riportarlo alla corte di Vincenzo Italiano , già suo allenatore alla Fiorentina per due stagioni. Il centrocampista classe 1997, sotto contratto con i viola fino al 2026 (con opzione per un altro anno legata alle presenze), è anche seguito dal Real Betis , che ha manifestato interesse da Siviglia.

Mandragora ha appena compiuto 28 anni e la Fiorentina, preoccupata dalla possibilità di perderlo, sta valutando un rinnovo anticipato per blindarlo. I tifosi lo vorrebbero ancora in maglia viola, come dimostrano i messaggi social ricevuti in occasione del suo compleanno. L’ipotesi che possa partire quest’estate preoccupa la città.