Da Beltran a Nzola: il punto sugli esuberi della Fiorentina

Tra i nomi in uscita c’è Nzola, che ha mercato in Serie A e B (Torino, Venezia, Parma, Spezia, Genoa, Pisa), ma per ora nessun club ha fatto offerte concrete. Più difficile piazzare elementi come Ikoné, Sottil, Infantino, Sabiri, Barak e Brekalo. Anche Beltran è in bilico: il River Plate è interessato ma solo con un’offerta d’acquisto, non in prestito. Il Verona sta seguendo Valentini da vicino.