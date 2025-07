Da Amrabat a Cataldi passando per Torreira: ora in regia serve solidità

La Fiorentina è alla ricerca di un regista da non sbagliare. Negli ultimi anni infatti, spesso l'acquisto non è stato azzeccato

Parola d'ordine: vietato sbagliare il centrocampista. Nell'era Commisso, troppi cambi in cabina di regia hanno condizionato allenatori fino a compromettere stagioni, quindi stavolta nonostante la priorità sia quella d’intervenire in mezzo al campo, non c'è fretta.