Dal 4-2-3-1 al 4-2-4: la Fiorentina ultra-offensiva di Palladino non delude

La partita ha messo in evidenza un attacco prolifico, con Sottil protagonista assoluto grazie a una doppietta e un assist per il primo gol di Richardson. Palladino ha schierato una Fiorentina ultra-offensiva, trasformando il 4-2-3-1 in un 4-2-4 con Kouame accanto a Kean e Sottil e Ikoné sulle fasce, un esperimento riuscito e promettente anche per il futuro. Nonostante diverse occasioni, Kean non è riuscito a segnare, mentre Martinelli ha impressionato con un intervento decisivo su una rara opportunità del Lask, che ha colpito la traversa. Lo riporta il Corriere dello Sport.