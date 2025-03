Per i 300 in arrivo in Grecia tra mercoledì e giovedì si tratterà di una sorta di deja-vu dopo l’invasione della fine del maggio dello scorso anno, quando in quasi 10.000 si mobilitarono per seguire dal vivo la finale di Conference League (la seconda consecutiva per la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano) poi vinta dall’Olympiakos. Lo scrive il Corriere Fiorentino.