Curiosità, ecco dove Pioli ha scelto la sua nuova casa a Firenze

Stefano Pioli sta per tornare fisicamente a Firenze per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime tre stagioni. Sono ormai note le questioni burocratiche e finanziarie che hanno portato le parti a posticipare l'annuncio ufficiale, ma dal 3 luglio in poi il tecnico potrà lasciare Riyad (senza perdere i vantaggi fiscali sugli ultimi mesi di stipendio da parte dell'Al Nassr), dunque già in questa settimana dovrebbero esserci novità.