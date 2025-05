Coverciano ricorda un ex guardalinee: anche Alessandro Ferrari tra i premiati

Torna il premio Ferruccio Salvetti, intitolato alla memoria dell’ex guardalinee di alcuni dei più importanti arbitri degli anni ‘70 e ‘80. La terza edizione — organizzata dai figli Giandomenico e Pierfrancesco — nasce, come in passato, sia per ricordare la figura di Salvetti, ma anche per attribuire un premio a chi ha dimostrato impegno e passione nella propria attività sportiva. La consegna dei premi — per mano di Paolo Casarin, già arbitro internazionale, designatore e amico di Ferrucci — oggi alle 18, nella sala Giovanni Ferrari del centro tecnico di Coverciano. A riceverli Nicola Rizzoli, attuale responsabile arbitri della Concacaf dopo una vita sui campi inclusa una finale dei Mondiali; Massimiliano Irrati, reponsabile Var della Fifa; l’assistente arbitrale internazionale Alessio Berti e il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Lo scrive Repubblica Firenze.