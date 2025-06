Cosa farà Kean? Gazzetta rivela: “La Premier lo attira fortemente”

Firenze resta in ansia per Moise Kean. Tra il 1° e il 15 luglio si saprà se l'attaccante che ha segnato 19 gol (più tre assist) nell'ultimo campionato diventando il trascinatore della Fiorentina di Raffaele Palladino resterà anche alla corte di Stefano Pioli per tentare il quarto assalto alla Conference League e scalare altre posizioni in Serie A.