CorSport: “Vince nella sofferenza. La buona notizia per Raffaele Palladino”

Può darsi che la Fiorentina sia tornata a vincere le partite sporche, un segnale positivo per Palladino, che ora dovrà riorganizzare una squadra quasi rivoluzionata dal mercato. Nel frattempo, la versione attuale è bastata per ottenere un’altra vittoria, replicando la prestazione vista contro la Lazio: buon primo tempo, poi una ripresa di pura sofferenza. Se a Roma la Lazio non ne aveva approfittato, il Genoa ha riaperto la gara con De Winter, ma senza completare la rimonta. Così arriva il secondo successo consecutivo, che mantiene la Fiorentina in alto in classifica.