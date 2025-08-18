CorSport: “Vice Dodò? Non è certo che lo sia Fortini. Lo stesso vale per Zortea”

Nel sistema di Pioli il ruolo degli esterni è cruciale, indipendentemente dal modulo con o senza tridente. A sinistra c’è Gosens con Parisi come alternativa, mentre a destra la situazione è più incerta: teoricamente il vice di Dodo dovrebbe essere Fortini, rientrato dal prestito alla Juve Stabia dopo una buona stagione in Serie B.

La Fiorentina aveva deciso di puntare sul 19enne cresciuto nel vivaio viola, ma il mese di preparazione ha sollevato alcuni dubbi. Le richieste di diversi club di Serie A e B per Fortini, alcune addirittura a titolo definitivo (ipotesi subito scartata), hanno spinto la società a riflettere di nuovo sul suo ruolo. L’idea di affidargli subito il posto di riserva non è più così sicura.