Nel sistema di Pioli il ruolo degli esterni è cruciale, indipendentemente dal modulo con o senza tridente. A sinistra c’è Gosens con Parisi come alternativa, mentre a destra la situazione è più incerta: teoricamente il vice di Dodo dovrebbe essere Fortini, rientrato dal prestito alla Juve Stabia dopo una buona stagione in Serie B.
Corriere dello Sport
CorSport: “Vice Dodò? Non è certo che lo sia Fortini. Lo stesso vale per Zortea”
La Fiorentina aveva deciso di puntare sul 19enne cresciuto nel vivaio viola, ma il mese di preparazione ha sollevato alcuni dubbi. Le richieste di diversi club di Serie A e B per Fortini, alcune addirittura a titolo definitivo (ipotesi subito scartata), hanno spinto la società a riflettere di nuovo sul suo ruolo. L’idea di affidargli subito il posto di riserva non è più così sicura.
Pioli e la dirigenza vogliono prendersi tempo per valutare, evitando scelte affrettate. Al momento, non è scontato che Fortini diventi ufficialmente il vice di Dodo e nemmeno che la soluzione possa essere Zortea: l’esterno del Cagliari, inizialmente tra gli obiettivi, sembra ormai in uscita dai piani viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA