Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vanoli ha scelto il campionato. L’eliminazione una cosa logica”

Corriere dello Sport

CorSport: “Vanoli ha scelto il campionato. L’eliminazione una cosa logica”

CorSport: “Vanoli ha scelto il campionato. L’eliminazione una cosa logica” - immagine 1
La Fiorentina saluta la Coppa Italia
Redazione VN

Con la testa già rivolta al campionato e alla sfida di sabato al Maradona, Vanoli sceglie di dare priorità alla Serie A e rivoluziona la Fiorentina, che saluta così la Coppa Italia in modo quasi inevitabile. Il Como avanza ai quarti, dove affronterà il Napoli, al termine di una gara interpretata da entrambe come un passaggio intermedio rispetto a obiettivi più ampi. Per i viola è l’ottava sconfitta stagionale al Franchi considerando tutte le competizioni, un dato che pesa e racconta molto del momento.

Il tecnico cambia otto uomini rispetto al Cagliari, lancia dal primo minuto il classe 2006 Balbo, rilancia Christensen in porta dopo quasi due anni e ripropone Fazzini titolare dopo una lunga assenza, confermando il 4-1-4-1 con Ndour adattato in regia. La Fiorentina parte bene, sfruttando le sbavature difensive del Como: Balbo impegna subito Butez, poi Piccoli firma l’1-0 su assist di Fabbian e Fazzini sfiora il raddoppio. Il Como, fedele ai principi di Fabregas, cresce col palleggio e trova il pari su palla inattiva, sfruttando l’ennesima disattenzione viola con Sergi Roberto lesto in mischia.

LEGGI ANCHE

Nella ripresa il controllo passa ai lariani, che alzano qualità e ritmo mentre la Fiorentina smette di ripartire e concede troppe verticalizzazioni. Il gol del sorpasso porta la firma di Nico Paz, complice una risposta poco efficace di Christensen, e spegne di fatto la reazione viola, nonostante gli ingressi di Fagioli, Gudmundsson e Gosens. Il Como gestisce senza affanni e chiude in contropiede nel recupero con Morata. Una sconfitta logica nel contesto delle scelte, ma che lascia segnali preoccupanti in vista del ritorno al campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
CorFio: “La Fiorentina torna alla realtà di una classifica da cancellare”
Gazzetta: “La Fiorentina messa in campo da Vanoli si era già arresa al Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA