CorSport: “Vanoli ha scelto il campionato. L’eliminazione una cosa logica”

Nella ripresa il controllo passa ai lariani, che alzano qualità e ritmo mentre la Fiorentina smette di ripartire e concede troppe verticalizzazioni. Il gol del sorpasso porta la firma di Nico Paz, complice una risposta poco efficace di Christensen, e spegne di fatto la reazione viola, nonostante gli ingressi di Fagioli, Gudmundsson e Gosens. Il Como gestisce senza affanni e chiude in contropiede nel recupero con Morata. Una sconfitta logica nel contesto delle scelte, ma che lascia segnali preoccupanti in vista del ritorno al campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.