CorSport: “Vanoli, che grinta! La Fiorentina deve imparare dal suo allenatore”

Paolo Vanoli si presenta alla vigilia di Fiorentina-Juventus con un atteggiamento energico e determinato , convinto che la squadra abbia finalmente compreso la gravità della situazione: ultima dopo undici giornate. Il tecnico parla di un percorso simile a montagne russe, fatto di alti e bassi, e invita a non considerare la sfida con la Juventus come una svolta immediata. Sottolinea invece l’importanza dell’umiltà e della mentalità collettiva: mettere da parte l’“io” per ragionare in termini di “noi”, unico modo per risollevarsi.

Il tema centrale della conferenza è Luca Ranieri, al centro di critiche per prestazioni e atteggiamenti. Vanoli lo difende con forza, ribadendo che resterà il suo capitano e un esempio per i giovani del settore giovanile, ma gli chiede anche di assumersi le responsabilità delle critiche ricevute e di capire il valore della fascia che porta al braccio. A seguire, il tecnico aggiorna sulle condizioni della squadra: Moise Kean è pienamente recuperato e considerato un attaccante completo, mentre Gosens resterà fuori. Valutazioni in corso invece per i nazionali appena rientrati, tra cui Comuzzo, Fortini e Gudmundsson, reduci da impegni fisicamente e mentalmente impegnativi.