CorSport: “Tridente ok, ma Gud e Dzeko sono indietro. Pronto un mediano in più?”

Pioli cerca la migliore Fiorentina

Redazione VN 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 08:54)

La Fiorentina ha vissuto due settimane molto positive in Inghilterra, con amichevoli a Nottingham e Manchester che hanno confermato una squadra con identità e personalità già a inizio agosto. Questi test, insieme al ritiro svolto al Viola Park, hanno dato a Stefano Pioli certezze tattiche importanti, con il 3-4-1-2 come modulo principale e il 3-5-1-1 (o 3-4-2-1) come valida alternativa.

A livello di squadra, Pioli ha potuto constatare di avere un gruppo ben strutturato e pronto al lavoro, capace di offrire qualità e soluzioni offensive con due sistemi di gioco efficaci. Tra i singoli emergono figure chiave come Pongracic in difesa, Fagioli a centrocampo, Dodò e Sohm brillanti nelle loro posizioni, mentre il tridente offensivo, composto da Gudmundsson, Dzeko e Kean, resta molto promettente ma necessita ancora di qualche aggiustamento, soprattutto nella posizione di Gudmundsson e nella forma di Dzeko.

Per questo motivo, Pioli sta valutando con attenzione una variante tattica che prevede un centrocampista in più, trasformando il 3-4-1-2 in un 3-5-1-1, con Sohm che agisce tra Fagioli e Ndour (o Mandragora/Fazzini) e uno tra Gudmundsson o Dzeko a supporto di Kean. Questa soluzione, già sperimentata anche nelle amichevoli italiane, permetterebbe di migliorare la fase di inserimento e offrire maggiore equilibrio alla squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.