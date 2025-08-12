CorSport tranquillo: “Zero gol per Dzeko? Nessun problema. Rimane fondamentale”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Edin Dzeko

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 10:48)

Edin Dzeko si è subito imposto come il fulcro offensivo della Fiorentina, riuscendo a trovare la posizione giusta per far rendere al meglio il tridente scelto da Pioli, con Moise Kean e Gudmundsson al suo fianco. Nonostante il doppio zero di reti e assist nelle tre amichevoli inglesi contro avversari di alto livello come Leicester, Nottingham Forest e Manchester United, il centravanti bosniaco non preoccupa: la sua esperienza e intelligenza tattica lo rendono il leader ideale per guidare la squadra, facendo da collante tra centrocampo e attacco.

Dzeko ha partecipato a tutte le amichevoli, anche quelle iniziali in Italia contro squadre minori, dimostrando qualità come rifinitore e punto di riferimento in attacco. Nella tournée in Inghilterra è tornato a giocare al fianco di Kean, con Gudmundsson come trequartista, adattandosi sia a fare il suggeritore che a cercare la porta, lavorando sempre per il bene della squadra. La tattica di Pioli con il tridente sembra funzionare, e Dzeko si è dimostrato una pedina fondamentale nel processo di preparazione ai playoff di Conference League.

La storia tra Dzeko e la Fiorentina sembra destinata a lasciare un segno importante. Con quasi 1.000 partite giocate alle spalle, il bosniaco non ha nulla da dimostrare e ha scelto Firenze con convinzione, trovando un ambiente ideale per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il rapporto con Pioli è solido e la loro collaborazione promette di essere il perno del progetto viola per la nuova stagione: in sintesi, per la Fiorentina “ci pensa Edin.” Lo scrive il Corriere dello Sport.