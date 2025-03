Corsport, torna Adli dal 1′? Beltran più di Gudmundsson come partner di Kean

Potrebbe essere Yacine Adli la sorpresa di Palladino per la trasferta di Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, c'era il franco-algerino (e non Folorunsho) sul treno partito ieri pomeriggio per la Campania. Il centrocampista in prestito dal Milan non gioca dal 6 febbraio e non è titolare addirittura dal 19 gennaio, ma servono scelte coraggiose per cambio di passo e identità smarrita. Per questo il tecnico ci pensa, in un momento in cui c'è bisogno di personalità e sostanza. In alternativa, pronto Cataldi. Gli altri due posti a centrocampo saranno occupati da Ndour (fuori dalla lista Uefa) e Fagioli (non si può rinunciare alla sua qualità).