CorSport sull’attacco: “Piccoli e Ioannidis costano. Ma c’è la formula giusta”

La Fiorentina sta cercando un attaccante per completare il reparto offensivo, con due possibili approcci: un vice-Kean puro, per far rifiatare l’attaccante della Nazionale, o un profilo più competitivo che possa giocarsi il posto. Nel primo caso, la lista dei candidati si allunga di continuo, mentre nel secondo restano due obiettivi già individuati mesi fa: Piccoli e Ioannidis. Entrambi erano stati seguiti quando la permanenza di Kean era incerta, ma sono rimasti sul radar nonostante la sua conferma. Come spesso accade, i costi elevati impongono prudenza, e la strategia potrebbe essere quella di attendere gli ultimi giorni di mercato, quando le necessità di vendere e comprare si incontrano più facilmente, come già successo la scorsa estate con gli arrivi di Bove, Cataldi e Gosens.