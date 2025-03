CorSport sulla clausola di Kean: “Dura dal 1 al 15 luglio. Fiorentina, che fai?”

Moise Kean ha vissuto una serata straordinaria al Westfalenstadion, dimostrando il suo valore contro avversari di livello internazionale come Tah e Rüdiger. Con una doppietta contro la Germania, l'attaccante della Fiorentina ha mandato un chiaro segnale all'Europa, confermando di essere tornato ai massimi livelli. I suoi numeri stagionali – ventidue e ventitré gol – lo collocano in una dimensione superiore rispetto al passato, sollevando dubbi sulla sua permanenza in una Fiorentina che potrebbe rivelarsi troppo piccola per il suo talento emergente.