CorSport su Zaniolo: “Palladino credeva in lui. Ma è stata solo un’illusione”

Dal punto di vista economico, l’operazione si è rivelata un rischio calcolato che non ha pagato: 3,2 milioni per il prestito, con un riscatto fissato a 15,5 milioni se Zaniolo avesse raggiunto almeno il 60% delle presenze (condizione mai nemmeno sfiorata). In totale, ha accumulato solo 462 minuti in campo, con 13 presenze (di cui 5 da titolare), nessun gol o assist e ben cinque cartellini, tra cui un rosso da ex contro la Roma. Un esperimento finito male. Il Corriere dello Sport.