CorSport su Zaniolo: “Bocciato da Palladino. Adesso il vice-Kean è Beltran”

Lucas Beltran ha interrotto un lungo digiuno in campionato segnando di testa contro il Cagliari, a distanza di undici giornate dall’ultima rete in Serie A (anch’essa di testa, contro la Lazio). L’argentino, pur continuando a faticare nel concludere con i piedi, si sta affermando come un eccellente colpitore di testa, capace di sorprendere difensori ben più fisici grazie al tempismo e alla lettura delle traiettorie. Con il gol in Sardegna è salito a 5 reti stagionali in campionato, a uno solo dal bottino della scorsa stagione.