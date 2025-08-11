Ad agosto, con poche certezze dopo un mese di allenamenti, Stefano Pioli ha già individuato un punto fermo: Marin Pongracic. Il difensore croato, con la maglia numero cinque, sta guidando la retroguardia viola in un ruolo diverso rispetto al passato, dimostrando una difesa che funziona già bene.
CorSport su Pongracic: “Giocatore rinato. Adesso Pioli ha un altro leader”
Il nuovo Pongracic è profondamente cambiato rispetto al suo primo anno a Firenze, quando era spesso impiegato come centrale di destra e aveva faticato a imporsi, culminando con un’espulsione alla prima partita di campionato. Oggi, invece, Pioli lo utilizza come centrale di una difesa a tre, affidandogli il compito di iniziare l’azione con il possesso palla e di cercare la verticalità grazie alle sue capacità di lettura e visione di gioco, supportato dai compagni Comuzzo e Ranieri.
Questa evoluzione tattica si accompagna a una crescita mentale importante: da febbraio, Pongracic ha dimostrato di essere diventato un vero leader per la squadra, guadagnandosi anche la fascia da capitano nelle amichevoli. La sua presa di coscienza lo ha trasformato in un punto di riferimento fondamentale per la Fiorentina, pronto a trascinare il gruppo nella nuova stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
