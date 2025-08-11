CorSport su Pongracic: “Giocatore rinato. Adesso Pioli ha un altro leader”

Il nuovo Pongracic è profondamente cambiato rispetto al suo primo anno a Firenze, quando era spesso impiegato come centrale di destra e aveva faticato a imporsi, culminando con un’espulsione alla prima partita di campionato. Oggi, invece, Pioli lo utilizza come centrale di una difesa a tre, affidandogli il compito di iniziare l’azione con il possesso palla e di cercare la verticalità grazie alle sue capacità di lettura e visione di gioco, supportato dai compagni Comuzzo e Ranieri.