CorSport su Pioli: “Champions, motivazioni e dialogo. Così è cambiata la Fiorentina”

Pioli cambia la Fiorentina

Redazione VN 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 10:30)

La nuova Fiorentina targata Stefano Pioli ha cominciato il ritiro con doppie sedute, tanto lavoro sul campo e un obiettivo chiaro: alzare l’asticella. Gli allenamenti sono intensi ma focalizzati sul dominio del gioco e il controllo degli spazi, con l’utilizzo dei portieri come costruttori d’azione. Pioli ha portato anche una forte carica motivazionale, utilizzando una frase di Massimiliano Allegri – che aveva escluso la Fiorentina dalla corsa Champions – come stimolo per tenere alta la concentrazione. La frase è stata scritta sulla lavagna del centro sportivo come mantra quotidiano.

Un altro cardine del metodo Pioli è il dialogo diretto con ogni giocatore. L’allenatore punta su una comunicazione chiara e trasparente per evitare fraintendimenti e creare un gruppo coeso. Nicolò Fagioli, uno dei protagonisti di questi primi giorni, ha confermato l’approccio positivo del tecnico e la sua preparazione, dicendosi soddisfatto del rapporto instaurato. Sul fronte fisico, Moise Kean è tornato ad allenarsi regolarmente, mentre altri giocatori restano ai margini per motivi personali o tecnici, tra cui diversi esuberi come Ikoné, Nzola e Barak.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile: circa 1400 persone hanno assistito all’allenamento pre-amichevole e sono attesi in 1500 per il test contro la Primavera. Un clima decisamente più sereno e carico rispetto a due mesi fa. Tra i presenti, anche l’ex portiere Sebastien Frey, che ha salutato Pioli con affetto e ha elogiato De Gea per la sua scelta di restare in viola, sottolineando le potenzialità di Martinelli come secondo portiere. A Firenze si respira una nuova energia e l’ambiente sembra credere davvero in questo nuovo corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.