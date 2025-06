CorSport su Mandragora: “Entourage parla di interessi dalla A. Fiorentina, che fai?”

Rolando Mandragora si è affermato come una pedina fondamentale per la Fiorentina, soprattutto nella seconda parte della stagione, attirando l’interesse di diversi club italiani. Il centrocampista classe ’97 ha guadagnato spazio e leadership all’interno della squadra, tanto da diventare uno dei suoi punti fermi.

Il suo contratto scade nel 2026, e l’opzione automatica di rinnovo legata alle presenze non è più valida, quindi servirà un nuovo accordo. La Fiorentina, che è ancora in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, lo considera comunque una priorità, come confermato anche dal direttore sportivo Daniele Pradè, che ha definito Mandragora “un ragazzo speciale”.