CorSport su Kean: “Sarebbe una sciagura doverci rinunciare anche con l’Empoli”

Moise Kean ha lasciato improvvisamente il ritiro della Fiorentina in Sardegna martedì pomeriggio per volare a Parigi, a causa di motivi familiari. La notizia è diventata ufficiale solo poco prima della gara contro il Cagliari, creando sorpresa e preoccupazione, dato che l’attaccante sembrava regolarmente aggregato al gruppo fino a poche ore prima.

La sua assenza è stata un duro colpo per la squadra, che ha dovuto affrontare un match importante senza il suo bomber da 23 gol stagionali (17 in campionato). La situazione è stata confermata dal dg Ferrari, che ha sottolineato come la società abbia supportato il giocatore in questa scelta.