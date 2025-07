CorSport su Kean: “Per lui si potrà superare i 4mln di stipendio. Come Ribery”

Pazzia viola per trattenere Moise Kean

Trentacinque milioni. Il monte ingaggi della Fiorentina alla fine della scorsa estate. Un numero che, a oggi, è già aumentato. Perché è arrivato il rinnovo con adeguamento per De Gea (da 1,2 milioni ai 3 milioni attuali) e perché sono arrivati ritocchi a salire sia per Ranieri che per Comuzzo.