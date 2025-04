CorSport su Gudmundsson: “Futuro incerto. Commisso riflette sui 30mln di riscatto”

La Fiorentina sta sfruttando il mini-ritiro in Sardegna per rafforzare il gruppo in vista del finale di stagione, e tra i giocatori più attesi c’è Albert Gudmundsson. L’islandese, arrivato con grandi aspettative, ha finora mostrato solo sprazzi del suo talento, brillando soprattutto contro le big (5 gol su 6 in Serie A segnati contro Lazio, Milan, Napoli e Juventus) e deludendo contro le squadre di bassa classifica. Le sue prestazioni altalenanti rispecchiano i problemi generali della squadra con le “piccole”.