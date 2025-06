CorSport su Gudmundsson: “Fondamentale il ruolo di Pioli nella trattativa”

La Fiorentina ha chiuso un’importante operazione in entrata (anzi, di conferma) assicurandosi a titolo definitivo Albert Gudmundsson. Un colpo che, a sorpresa, è costato meno del previsto: non più i 17 milioni pattuiti lo scorso agosto col Genoa, ma circa 13. Una trattativa abilmente condotta da Pradè e Goretti, che sono riusciti a rinegoziare l’accordo nonostante i rossoblù fossero inizialmente poco propensi a sconti. Il risparmio è significativo anche alla luce dei 6 milioni già versati per il prestito oneroso e di altri 2 potenzialmente dovuti in caso di mancato riscatto.