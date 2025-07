CorSport su Gudmundsson: “Con Palladino più mediano che attaccante. Ora è rinato”

L’amichevole contro la Primavera ha messo in evidenza un nuovo Albert Gudmundsson, finalmente impiegato nel ruolo di trequartista puro. Il giocatore islandese ha mostrato le sue qualità con una traversa sfiorata e un assist per il gol di Dzeko, interpretando il ruolo da "numero 10" moderno: capace di cercare la rete ma anche di servire i compagni. La prestazione ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua avventura in viola, in cui pare destinato a incidere molto più vicino alla porta rispetto al passato.