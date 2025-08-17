Viola News
CorSport su Gosens: “Imprescindibile per Pioli. Sarà il vice di Luca Ranieri?”

Il Corriere dello Sport sul futuro di Robin Gosens
Il Corriere dello Sport si sofferma sulla posizione di Gosens nella Fiorentina. Nella squadra di Stefano Pioli è già imprescindibile: lo si è visto dagli allenamenti e dai primi test.

È lui, il tedesco, ad alzare la voce durante le sedute al Viola Park, il primo a richiamare i compagni e a mettere in scena esultanze degne di un quarto di Champions League per la vittoria di una partitella a fine allenamento (è da questi particolari che si riconosce il leader); è sempre lui, in questo primo mese di lavoro intensivo sul campo, il primo confidente di Pioli, che si confronta spesso col proprio esterno su movimenti e interpretazioni di gioco. E quindi sarà lui uno dei capisaldi della sua Viola, capitano senza fascia, anche se è sempre più probabile una sua candidatura come vice di Luca Ranieri. 

