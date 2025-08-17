CorSport su Gosens: “Imprescindibile per Pioli. Sarà il vice di Luca Ranieri?”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla posizione di Gosens nella Fiorentina. Nella squadra di Stefano Pioli è già imprescindibile: lo si è visto dagli allenamenti e dai primi test.

È lui, il tedesco, ad alzare la voce durante le sedute al Viola Park, il primo a richiamare i compagni e a mettere in scena esultanze degne di un quarto di Champions League per la vittoria di una partitella a fine allenamento (è da questi particolari che si riconosce il leader); è sempre lui, in questo primo mese di lavoro intensivo sul campo, il primo confidente di Pioli, che si confronta spesso col proprio esterno su movimenti e interpretazioni di gioco. E quindi sarà lui uno dei capisaldi della sua Viola, capitano senza fascia, anche se è sempre più probabile una sua candidatura come vice di Luca Ranieri.