CorSport su Gosens: “Ecco quanto manca al riscatto. Entourage tranquillo”

Robin Gosens è tornato in campo con la Fiorentina dopo un breve stop per infortunio al ginocchio, rientrando nei minuti finali della sfida contro il Celje e ricevendo l’applauso del pubblico. Inizialmente si temeva un problema più serio, ma il terzino tedesco ha recuperato rapidamente, rispettando i tempi previsti. Il suo rientro è fondamentale per Raffaele Palladino, che ha spesso fatto affidamento sulla sua esperienza e affidabilità, specie in un momento così delicato della stagione.