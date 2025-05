CorSport su Dodò: “Giovedì ci sarà, ma Palladino deve capire per quanti minuti”

Dodò sarà a disposizione per la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Betis, completando un recupero lampo dopo l’intervento di appendicite subito appena dieci giorni fa. Il brasiliano ha puntato fin da subito alla data dell’8 maggio, accelerando il rientro con determinazione. Dopo le dimissioni dall’ospedale, ha iniziato gli allenamenti in solitaria e poi è tornato in gruppo, mostrando entusiasmo e grinta in vista di una partita decisiva per il destino stagionale della squadra.

Palladino ritrova così uno dei suoi uomini chiave: Dodò è il secondo giocatore più utilizzato in stagione dopo Ranieri, ed è considerato imprescindibile sia per rendimento che per esperienza europea. Già protagonista di due semifinali in Conference, il brasiliano ha un conto in sospeso con la competizione e la sua presenza, anche se non al 100%, rappresenta un'iniezione di fiducia per tutto l’ambiente viola.