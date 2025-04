CorSport su Comuzzo: “Non gioca più, Napoli e Juve osservano. Possibile rinnovo?”

Ora la Fiorentina dovrà gestire con attenzione il futuro di Comuzzo per evitare una svalutazione del giocatore. Con un contratto valido fino al 2028, il club viola ha il controllo della situazione, ma dovrà valutare attentamente eventuali offerte estive, con il Napoli e la Juventus che potrebbero tornare alla carica. Non è escluso, inoltre, un possibile rinnovo per rafforzare ulteriormente la posizione della Fiorentina in vista di future trattative. Lo scrive il Corriere dello Sport.