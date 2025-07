CorSport su Beltran: “La Fiorentina lo vuole cedere. Ma per ora zero offerte”

La cessione di Beltran è considerata fondamentale per sbloccare la seconda fase del mercato, che vedrà la Fiorentina puntare su nuovi attaccanti come Sebastiano Esposito. Il prezzo elevato pagato dal club (circa 18 milioni) complica però la trattativa: per non registrare una minusvalenza, la società vorrebbe almeno 14 milioni, anche se potrebbe scendere fino a 10 milioni per una cessione definitiva. Tra le possibili destinazioni, River Plate ha mostrato interesse per un prestito, mentre altre piste in Spagna e Turchia sono in valutazione.