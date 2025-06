CorSport su Beltran: “Fiorentina-River, situazione di stallo. E lui vuole l’Europa”

Beltran pronto a lasciare la Fiorentina. Ma per andare dove?

Redazione VN 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 09:10)

La seconda stagione di Lucas Beltrán alla Fiorentina avrebbe dovuto rappresentare la conferma, ma si è trasformata in una nuova delusione. L’attaccante argentino non è mai riuscito a imporsi, né sotto la guida di Vincenzo Italiano né con Raffaele Palladino. Ora il suo futuro in viola è più incerto che mai: sia il club che il giocatore stanno valutando la separazione, ma il percorso per una cessione definitiva è complicato.

Due ostacoli frenano la cessione: il primo è lo scarso interesse di mercato per un calciatore che ha faticato ad adattarsi al calcio di alto livello; il secondo è rappresentato dalle richieste economiche della Fiorentina. Acquistato nel 2023 dal River Plate per circa 18 milioni (bonus esclusi), Beltrán dovrebbe essere ceduto per almeno 14 milioni per evitare una minusvalenza, una soglia che al momento appare troppo alta rispetto al rendimento offerto.

Il River Plate sogna il ritorno. L’unica vera pista concreta arriva dall’Argentina: Marcelo Gallardo, l’allenatore che lanciò Beltrán, spinge per riportarlo al River, dove è ancora molto amato dai tifosi. Il club argentino, impegnato a breve nel Mondiale per Club e poi nella fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores, cerca un attaccante e vorrebbe chiudere l’operazione entro il 10 giugno per avere Beltrán disponibile da subito. Tuttavia, il River può offrire al massimo un prestito con diritto di riscatto e non è in grado di soddisfare le richieste economiche della Fiorentina.

Situazione in stallo, quindi, in attesa che una delle parti faccia un passo verso l’altra. La Fiorentina sarebbe disposta ad abbassare le pretese fino a 10 milioni, ma il giocatore, almeno per ora, sembra voler valutare solo offerte europee, che però al momento non ci sono. Se Beltrán dovesse aprire alla soluzione argentina, la trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente.