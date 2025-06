CorSport spiega: “Pioli avrà ampia facoltà d’incidere sul mercato”

Il ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina è ormai imminente e rappresenta molto più di un semplice cambio in panchina: è l’avvio di un nuovo ciclo ambizioso e strutturato. Il contratto sarà di due anni con opzione per un terzo, per un totale di circa 9 milioni di euro, segno di fiducia in un progetto a medio termine, ma con la richiesta di risultati già dalla prima stagione.