CorSport spiega: “Il rinnovo di Raffaele Palladino ha un duplice significato”

La notizia del rinnovo di Raffaele Palladino fino al 2027 ha colto tutti di sorpresa, incluso lo stesso allenatore, che l’ha appresa appena mezz’ora prima della conferenza stampa pre-partita. La Fiorentina ha infatti esercitato l’opzione unilaterale per prolungare il contratto del tecnico, che ha accolto la decisione con emozione e orgoglio, interpretandola come un segno di fiducia e una responsabilità ancora maggiore da parte della società.

Questo prolungamento ha un duplice significato: da un lato è una mossa di protezione in un momento delicato della stagione, dall’altro conferma il forte sostegno che il presidente Rocco Commisso ha sempre dimostrato nei confronti di Palladino. Il tecnico ha definito il rinnovo come una solida base per il futuro e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno contro il Betis, dopo gli errori commessi all’andata.