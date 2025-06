CorSport spiega: “Gilardino solo un’opzione. Farioli? Nessun contatto ufficiale”

Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla situazione allenatori

La Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore e tra i nomi valutati c’è Alberto Gilardino, ex tecnico del Genoa, con cui ci sono stati contatti recenti. Le parti hanno discusso di cifre e disponibilità, ma al momento non si è andati oltre. Gilardino rappresenta un’opzione interessante per la sua familiarità con l’ambiente fiorentino e per la continuità tattica offerta dal suo 3-5-2. Inoltre, la società apprezza il suo lavoro con Gudmundsson, attaccante che la Fiorentina segue con grande interesse. Resta comunque un’ipotesi tra le tante. Sempre dal fronte Genoa, sono emersi contatti anche con Patrick Vieira, che però è in trattativa per il rinnovo con i rossoblù.

Tra le opzioni più solide figura Stefano Pioli, ex tecnico viola, apprezzato per la sua esperienza e la capacità di gestire ambienti complessi come quello fiorentino. Pioli è stato già contattato, ma sta prendendo tempo, anche in virtù dell’interesse di altre squadre e delle sue richieste economiche elevate. Una situazione analoga riguarda Thiago Motta, anche lui in cerca di rilancio e considerato un profilo adatto per ripartire con ambizione, ma ancora senza sviluppi concreti.

Infine, la suggestione Farioli: il giovane allenatore toscano, reduce da un'esperienza di alto profilo con l’Ajax, è stimato per il suo calcio moderno e coraggioso. Tuttavia, la sua scarsa esperienza in Serie A rappresenta un ostacolo. Non ci sono stati contatti ufficiali con la Fiorentina, ma il suo nome resta sullo sfondo come possibile scommessa in caso le opzioni principali non si concretizzassero. Anche Farioli, dal canto suo, non disdegnerebbe l’idea di iniziare la sua avventura italiana proprio a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.