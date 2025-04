CorSport spiega: “Dal campo alla panchina. Ecco cosa è successo a Pietro Comuzzo”

Nonostante il calo di minutaggio, Comuzzo ha mantenuto un atteggiamento esemplare, senza mai fare polemiche. Il giovane difensore, definito da Palladino un "giovane-vecchio" per maturità, è pronto a sfruttare ogni occasione per rientrare stabilmente nelle rotazioni, partendo proprio dalla Conference League. Le sfide europee rappresentano per lui una vetrina importante anche per riguadagnarsi un posto in campionato e rilanciare una stagione che sembrava già da incorniciare. Lo scrive il Corriere dello Sport.