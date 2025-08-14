Viola News
CorSport: “Sohm centrocampista di contenimento? Lui vuole eliminare questa etichetta”

Sohm e la sua nuova vita alla Fiorentina
Simon Sohm si presenta alla Fiorentina con la maglia numero sette, mai indossata in carriera, simbolo della sua volontà di fare un salto di qualità rispetto al Parma e di mostrarsi sotto una nuova luce. A 24 anni, lo svizzero vuole cancellare l’immagine di centrocampista solo di contenimento e sottolinea il suo modello, Yaya Touré, a indicare un ruolo più offensivo e proiettato in avanti.

Sohm punta a contribuire concretamente al progetto viola, migliorando le prestazioni della squadra con le sue caratteristiche e superando i suoi numeri della scorsa stagione in termini di gol. La sua ambizione è chiara: aiutare la squadra e segnare di più, diventando un elemento chiave del centrocampo.

L’inizio con la Fiorentina sembra promettente: ha segnato quasi al primo pallone toccato nell’amichevole contro il Manchester United, mostrando subito feeling con i compagni e con l’allenatore Pioli. L’accoglienza in squadra e la possibilità di dialogare anche in tedesco con alcuni compagni facilitano il suo inserimento e l’adattamento al nuovo ambiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

