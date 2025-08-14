CorSport: “Sohm centrocampista di contenimento? Lui vuole eliminare questa etichetta”

Sohm e la sua nuova vita alla Fiorentina

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 10:40)

Simon Sohm si presenta alla Fiorentina con la maglia numero sette, mai indossata in carriera, simbolo della sua volontà di fare un salto di qualità rispetto al Parma e di mostrarsi sotto una nuova luce. A 24 anni, lo svizzero vuole cancellare l’immagine di centrocampista solo di contenimento e sottolinea il suo modello, Yaya Touré, a indicare un ruolo più offensivo e proiettato in avanti.

Sohm punta a contribuire concretamente al progetto viola, migliorando le prestazioni della squadra con le sue caratteristiche e superando i suoi numeri della scorsa stagione in termini di gol. La sua ambizione è chiara: aiutare la squadra e segnare di più, diventando un elemento chiave del centrocampo.

L’inizio con la Fiorentina sembra promettente: ha segnato quasi al primo pallone toccato nell’amichevole contro il Manchester United, mostrando subito feeling con i compagni e con l’allenatore Pioli. L’accoglienza in squadra e la possibilità di dialogare anche in tedesco con alcuni compagni facilitano il suo inserimento e l’adattamento al nuovo ambiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.