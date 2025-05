CorSport sicuro: “Mandragora sarà il capitano della Fiorentina contro la Roma”

Nonostante l’accumulo di minuti, Mandragora continua a essere insostituibile per Palladino: stasera contro la Roma giocherà la sua 19ª partita da titolare nelle ultime 20. I numeri e le prestazioni dimostrano quanto il suo apporto sia imprescindibile per la Fiorentina, soprattutto in una fase cruciale della stagione in cui ogni partita è determinante per raggiungere gli obiettivi europei. Lo scrive il Corriere dello Sport.