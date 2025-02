CorSport sicuro: “Beltran al posto di Kean. Palladino vede Zaniolo esterno”

Palladino sta valutando diverse opzioni per sopperire all'assenza di un centravanti puro nella Fiorentina. La prima scelta ricade su Beltran, arrivato a Firenze come attaccante ma trasformato in trequartista e persino esterno di centrocampo. Tuttavia, le sue origini da punta potrebbero tornare utili, soprattutto contro il Como.