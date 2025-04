CorSport sentenzia: “Zaniolo, riscatto matematicamente impossibile. Addio certo”

La seconda esperienza di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina sta deludendo le aspettative. Il giocatore, tornato in Italia dopo il passaggio al Galatasaray, sta trovando pochissimo spazio e quando è sceso in campo non ha inciso. La sua condizione fisica non è mai sembrata ottimale e il rendimento altalenante avuto anche all’Atalanta ha reso la dirigenza viola più cauta, nonostante l’impegno iniziale per ottenere un’opzione di riscatto basata su un’alta percentuale di presenze.